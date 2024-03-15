Інвестори отримають компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Уряд сьогодні під час засідання ухвалив рішення щодо розширення програми підтримки українських фермерів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що ці кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай. За словами прем’єра, для уряду принципово важливо підтримати саме фермерів на деокупованих територіях.

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Крім цього, Кабмін ухвалив рішення для покращення умов для великих інвестиційних проектів, що дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

"Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкту інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати", - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Посівна в Україні

За даними Мінагрополітики, 14 українських областей розпочали посівну кампанію ярих культур, при цьому аграрії засіяли однією культурою половину полів. Мова йде про ячмінь.

Серед лідерів на початку посівної – Одеська, Миколаївська, Тернопільська, Дніпропетровська, Вінницька та Хмельницька області.

Раніше в Українській зерновій асоціації прогнозували, що український врожай цьогоріч буде меншим. Зниження врожаю буде викликане скороченням посівних площ в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

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