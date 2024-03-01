Він наголосив, що проблема на кордоні буде вирішена, однак, у якій перспективі - не уточнив.

Після вступу України до Європейського Союзу українські фермери так само протестуватимуть біля кордонів, блокуючи імпорт з сусідніх держав, що не членами ЄС, як зараз це роблять поляки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив польський депутат, голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль на прес-конференції, присвяченій ролі співпраці між Польщею та Україною в процесі євроінтеграції України.

"В Україні теж будуть протести, коли ви будете в Євросоюзі. Оскільки в якийсь момент до вас потрапить багато продукції від інших країн. Фермери України так само стоятимуть на кордоні", - сказав Коваль.

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Він наголосив, що блокада українсько-польського кордону буде знята, однак, у якій перспективі - не уточнив.

На його думку, слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска - про нібито тимчасову зупинку двосторонньої торгівлі між Польщею та Україною - були неправильно інтерпретовані, і сторони активно працюють над рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси як польських, так і українських фермерів.

Що ж стосується суспільних настроїв у Польщі, то Коваль переконаний - населення сусідньої країни підтримує євроінтеграцію України, і протести польских аграріїв цього не змінили.

Блокування українсько-польського кордону

У січні польські перевізники почали знімати блокаду на кордоні з Україною, що розпочалися ще наприкінці минулого року. Але у лютому на акції протесту вийшли польські фермери.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування кордону між Польщею і Україною є політичним питанням. За його словами, це тиск на європейські інституції.

1 березня польські фермери в напрямку пункту пропуску "Шегині" відмовилися пропускати вантажівки як в Україну, так і в Польщу. Станом на сьогодні, на 6 пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець" продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів і є ускладнення руху, як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

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