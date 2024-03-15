Серед лідерів – Одеська, Миколаївська, Тернопільська, Дніпропетровська, Вінницька та Хмельницька області.

Чотирнадцять українських областей розпочали посівну кампанію ярих культур, причому на ячмінь прийшлась практично половина полів. Зараз українські аграрії, які планують скоротити посіви кукурудзи, посіяли вже 128 тис га ярих культур. Про це повідомляє Мінагрополітики

Зазначається, що наразі засіяно:

69,6 тис га ячменю;

41,5 тис га гороху;

12,9 тис га пшениці;

3,7 тис га вівса.

Найбільше засіяли на Одещині – всього 43 тис га, або третину всіх висаджених ярих культур. Цьому посприяла тепла погода. Також серед лідерів аграрії Миколаївської, Тернопільської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

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Посівна в Україні – чого чекати

Аналітики прогнозують скорочення собівартості весняної посівної. На думку експертів "‎Українського клубу аграрного бізнесу"‎, витрати на добрива, засоби захисту рослин, насіння та паливо скоротяться для зернових на 5% – до 311 USD/га та на 4% – до 315 USD/т – для олійних культур. Щодо структури посівів, то аналітики не прогнозують суттєвих змін.

Загалом в аграрному міністерстві вважають, що буде засіяно близько 13 млн га: приблизно стільки ж, скільки у минулому році. Більш детально ознайомитись з прогнозами щодо весняної посівної можна в нашому новому матеріалі.

Нагадаємо, у минулому році українські аграрії суттєво зменшили кількість посівних площ під озимину, якщо порівнювати з довоєнними роками.

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