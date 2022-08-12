За підрахунками відомства, всього в Україні вже намолочено 20,8 млн тонн зерна.

Аграрії Миколаївської та Закарпатської областей завершили збирання культур ранньої групи.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Сільгосптоваровиробники Одеської та Дніпропетровської областей намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових.

За підрахунками відомства, в Україні збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га, намолочено 20,8 млн тонн зерна.

Зокрема, пшениці обмолочено 3,8 млн га, намолочено 15,4 млн тонн; ячменю з 1,4 млн га зібрано 4,9 млн тонн; гороху зі 106 тис.га – 239 тис. тонн. Крім того, збір озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис.га, намолочено 2,9 млн тонн.

Відзначається, що найвища врожайність зернових і зернобобових культур в аграріїв Хмельницької області - 62,0 ц/га.

Урожай під час війни:

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, під урожай 2022 року українські аграрії посіяли найбільшу площу озимого ріпаку за всю історію України – 1,4 млн га.

Як повідомили в Мінагрополітики, в Україні під урожай 2022 року на зерно посіяно озимих культур на площі 7,7 млн га, що на 0,4 млн га більше в порівнянні з показником 2021 року.

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