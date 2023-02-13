Найбільшим імпортером українського продовольства є Китай.

Україна вже експортувала "зерновим коридором" 21,12 млн тонн агропродукції.

Як свідчать дані ООН, в розрізі вантажів кукурудза займає 47% від загального обсягу, пшениця - 29%, соняшникова олія і шрот - по 5%, інша Сільгосппродукція - 14%.

Разом з тим найбільшим імпортером українського продовольства є Китай (4,2 млн тонн). Також значні обсяги імпорту припадають на Іспанію (3,8 млн), Туреччину (2,4 млн), Нідерланди (1,2 млн) і Єгипет (724,7 тис.тонн).

Відео дня

Експорт зерна під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

Вас також можуть зацікавити новини: