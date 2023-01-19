В Босфорі на інспекцію СКЦ очікує 121 судно, через дії росіян світ недоотримує мільйони тонн продовольства.

Через саботаж РФ значно зменшено обсяг експорту агропродукції з портів Великої Одеси. За місяць недоекспортовано 3 млн тонн продовольства.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, представники РФ почали штучно гальмувати інспекцію суден з продовольством з жовтня 2022 року.

За словами представника України в Спільному координаційному центрі (СКЦ) Руслана Сахаутдінова, щойно обсяг експорту українського зерна почав зростати, російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. Також штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди.

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"Так на перевірку одного судна йде від 4 годин, а в день відбувається 5-7 перевірок при мінімально необхідних 16-18. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції", - каже Сахаутдінов.

За його словами, проблема вирішується збільшенням інспекційних груп та кількістю інспекцій в день.

"Ми неодноразово звертались до наших партнерів по угоді і вони готові до цього. В листопаді, коли в Босфорі очікували понад 200 суден, ООН та Туреччина самостійно провели за два дні 86 інспекцій та довели, що це цілком реально", – пояснив представник України в СКЦ.

Зазначається, що станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію СКЦ очікує 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників. Черга спостерігається починаючи з листопада 2022.

"Це відображається на обсягах експорту. Так, в листопаді порти експортували на 47% менше агропродукції, ніж в жовтні, коли ці проблеми починались. Якщо в жовтні було недоекспортовано майже 2 млн тонн агропродукції, то в листопаді та грудні це вже по 3 млн тонн на місяць. Така тенденція зберігається також у січні", - йдеться у повідомленні міністерства.

Експорт зерна з України під час війни - що варто знати

22 липня 2022 року в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". "Зернова ініціатива" дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту, підтримати українських аграріїв, збільшити надходження валютної виручки в Україну, стабілізувати світові ціни на продовольство та запобігти суттєвому погіршенню гуманітарної ситуації в державах, які знаходяться на межі голоду, зокрема Ефіопії, Сомалі, Афганістану.

З 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси до 40 країн світу було експортовано 17,8 млн тонн української агропродукції. Всього з початку роботи "Зернової ініціативи" ці три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

При цьому, за умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 млн тонн. Але з жовтня порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід (під завантаження), зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця. Головна причина – цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

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