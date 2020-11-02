Прогноз врожаю пшениці в Україні також знижений - до 25,5 мільйона тонн з 26,5 мільйона тонн.

Експерти Міжнародної ради по зерну (International Grains Council, IGC) в Жовтневому звіті в порівнянні з вересневим знизили прогноз експорту пшениці з України в поточному маркетинговому році (МР, Липень 2020 - Червень 2021) на 500 тисяч тонн - до 17 мільйонів тонн.

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Про це йдеться у звіті IGC.

Також аналітики знизили прогноз валового збору пшениці в поточному році до 25,5 мільйона тонн з 26,5 мільйона тонн, прогнозованих у вересневому звіті.

Прогноз залишку запасів пшениці в сезоні 2020/2021 для України був знижений з 1,5 мільйона тонн до 1,1 мільйона тонн.

Прогноз виробництва пшениці у світі

Згідно зі звітом IGC, світове виробництво пшениці в поточному сезоні оцінюється на рівні 763,9 мільйона тонн, що в цілому відповідає показнику минулого МР (763 мільйони тонн).

Аналітики прогнозують світовий експорт пшениці у 2020/2021 МР на рівні 185,5 мільйона тонн, що вище торішнього показника (185,1 мільйона тонн)

При цьому світові запаси пшениці на кінець сезону становить 290,8 мільйона тонн проти 293,8 мільйона роком раніше.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці у поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн.

За даними Держстату, урожай пшениці в Україні станом на 1 вересня 2020 року склав близько 25,1 мільйона тонн, що на 12,4% менше, ніж роком раніше.

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Автор: Ганна Нагорна