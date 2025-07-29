Польські термінали стикнулися з дуже високими експлуатаційними витратами.

Польські компанії зазнають збитків через відсутність українського зерна. Про це повідомляє Rynek Infrastruktury.

"Ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки", – наводить видання слова генерального директора групи CSL Лаури Головач.

На сьогодні польські термінали, ймовірно, порожні, що призводить до високих експлуатаційних витрат. У компанії додали, що така ситуація вже призвела до загроз звільнень.

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Поляки звертають увагу на те, що у Німеччині та Румунії є велика кількість українського зерна. Таким чином, деякі країни можуть обробляти перевезення сировини і при цьому не допускають її розподілу на своїх внутрішніх ринках.

"На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують" – додають представники польського бізнесу.

Блокування кордону Польщі та Україні - останні новини

У минулому році поляки обмежували в'їзд та виїзд українських вантажних авто. Також фермери перекривали залізницю, а окрім цього розсипали збіжжя на колію.

В цьому році поляки також влаштовували мітинги та блокували пункти пропуску на кордоні з нашою країною. У травні Державна прикордонна служба повідомила, що поляки почали нову акцію протесту на кордоні з Україною.

Організатори хотіли привернути увагу до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі. Також вони хотіли повернути дозволи на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі

Наразі ситуація на польсько-українському кордоні залишається стабільною, але загроза блокування нікуди не ділася і це викликає занепокоєння у обох сторін.

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