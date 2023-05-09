У напрямку порту Ізмаїл утворилася черга з 2168 вагонів із зерновими вантажами

"Укрзалізниця" просить на місяць призупинити відвантаження зерна у порт Ізмаїл у зв'язку з великим скупченням там вагонів.

Такe заявe зробив заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, зазначивши при цьому, що в напрямку порту Ізмаїл утворилася черга з 2168 вагонів із зерновими вантажами.

"За можливості просимо утриматися від відвантаження зернових вантажів у напрямку порту Ізмаїл (критичне накопичення вагонів, черга на вивантаження - близько 27-36 діб)", - зазначив Ткачов.

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Середньодобове вивантаження агропродукції в порту становить 60-80 вагонів. Черга пов'язана, зокрема, з негативними погодними умовами, через що 8-9 травня було припинено вивантаження зерна.

Експорт зерна з України

25 квітня 2023-го року Москва заявила, що не збирається продовжувати зернову угоду.

Через ризики блокування кораблів зменшилася кількість експорту зерна з України.

Покупці побоюються, що кораблі будуть заблоковані, якщо все-таки незабаром не вдасться продовжити зернову угоду.

Станом на 5 травня 2023 року нові переговори щодо зернової угоди між Україною і Росією зайшли в глухий кут.

Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня. Поки про продовження офіційно повідомлено не було. Як зазначили в прес-службі генерального секретаря ООН, переговори про продовження зернової ініціативи мають відбутися наступного тижня в Стамбулі.

Для відвантаження зерна потрібно щонайменше 9 днів, що включає необхідні перевірки.

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