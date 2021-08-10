З початку сезону Україна відправила на експорт на 10% більше зерна, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Україна прискорює темпи експорту зерна на тлі прогнозу рекордного врожаю зернових культур, який аграрії ще продовжують збирати.

Як свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства від 9 серпня, з початку нового маркетингового року (МР, липень 2021 - червень 2022) Україна експортувала 3,86 млн тонн зернових нового врожаю, що на 365 тис.тонн, або на 10%, більше, ніж за такий же період минулого МР.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 1,4 млн тонн (на чверть менше аналогічного періоду минулого року), ячменю - 1,39 млн тонн (на чверть більше), кукурудзи - 1,05 млн тонн (у два рази більше), жита - 5,1 тис.тонн (проти 4,8 тис. тонн роком раніше).

Прогноз:

Міністерство аграрної політики та продовольства очікує відновлення обсягів експорту зернових та зернобобових культур з України в поточному маркетинговому році (МР, липень 2021 - червень 2022) до показників рекордного 2019-2020 МР.

Зокрема, експорт зернових очікується на рівні 56 млн тонн при рекордному врожаї в 75,8 млн тонн.

Станом на 9 серпня 2021 року аналітики прогнозували, що Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

Автор: Ганна Нагорна