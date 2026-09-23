Кандидат на рекорд: на Сумщині школяр виростив 200-кілограмовий гарбуз

Навіть плоди вагою 20-30 кілограмів вже вважаються великими.

13-річний Володимир Олійник з міста Суми виростив на дачній ділянці гарбуз вагою 210,7 кілограма. Плід може побити чинний рекорд України, який становить 137,5 кілограма, повідомляє "Суспільне Суми".

Юнак вирішив виростити унікальний гарбуз ще кілька років тому, маючи на меті побити поточний рекорд. Для цього він використовував спеціальне насіння сорту "Атлантичний гігант". Під рослину викопали посадкову яму об'ємом 2,5 кубометра, заповнену перегноєм та добривами. Протягом усього сезону плід активно поливали та регулярно підживлювали.

Хлопець зізнається, що очікував на вагу близько 186 кг, тож остаточний результат його приємно вразив. Відеодокази зважування вже надіслали до Національного реєстру рекордів і тепер чекають на підтвердження.

Відео дня

"В мене була мета - обов'язково встановити новий рекорд. Звісно, найцінніше тут – насіння. Частину я залишу собі, а частину продам напевно. А так, взагалі, це сакральна цінність", – розповів Володимир.

Загалом вирощування баштанних культур не традиційне для Сумщини, зазначають експерти. Місцеві аграрії переважно вирощують гарбузи заради насіння, тому навіть плоди вагою 20-30 кілограмів вважаються великими. Випадок називають унікальним не тільки через розміри плоду, а й тому, що весь технологічний цикл юнак опанував і пройшов самостійно.

Овочі в Україні – останні новини

Сезон баштанних в Україні потроху добігає кінця. Так, за минулий тиждень вартість дині відчутно зросла – з 20-35 до 35-50 грн/кг. Водночас гуртові ціни на кавуни в Україні дещо знизилися – з 10-20 до 10-12 грн/кг.

Гуртові ціни на моркву знижуються вже шість тижнів поспіль через активне зростання пропозиції овочу на ринку. Водночас, попри тривале здешевшання моркви, вона все ще коштує в середньому на 32% дорожче, ніж у минулому році.

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