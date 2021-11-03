Раніше існувало три методики грошової оцінки землі.

Кабінет міністрів затвердив нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Відповідна постанова була ухвалена під час засідання уряду, передає кореспондент УНІАН.

Як йдеться у пояснювальній записці до постанови, в Україні склалися три методики грошової оцінки – для земель населених пунктів, земель несільськогосподарського призначення та земель сільськогосподарського призначення. Ухвалена постанова затверджує уніфіковану методику.

"Уніфікований підхід передбачає визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки як добутку площі земельної ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі, а також п'яти коефіцієнтів, що характеризують регіональні та зональні фактори місцеположення земельної ділянки, цільове призначення земельної ділянки, належність земельної ділянки до певної категорії земель, а також індексацію нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки", - йдеться у пояснювальній записці.

Запуск ринку землі в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Дмитро Шварц