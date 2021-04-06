Також Кабмін скасував заплановане скорочення чисельності працівників відомства.

Кабінет міністрів скасував рішення про ліквідацію як юридичних осіб територіальних органів державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Відповідна постанова, яка була прийнята на засіданні уряду 5 квітня, розміщена на урядовому порталі.

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Крім того, Кабмін своїм рішенням скасував заплановане скорочення чисельності працівників Держслужби.

Хронологія подій

31 березня 2020 року народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

28 квітня Зеленський підписав закон, який вводить ринок сільськогосподарських земель в Україні з липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

Забороняється продаж земель іноземцям, юрособам з іноземними акціонерами та юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, щодо яких діють спеціальні економічні та інші санкції.

15 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення ліквідувати територіальні органи Держгеокадастру і скоротити штат його співробітників на 57% - до 4317 осіб.

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Автор: Дмитро Шварц