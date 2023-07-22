Туреччина та Катар завадили першому плану РФ.

Після зриву "зернової угоди" Кремль змінив план. Тепер Росія хоче виключити Україні зі світового ринку зерна.

Як повідомляє Financial Times, президент РФ Володимир Путін запропонував, щоб Катар платив Росії за доставку її зерна до Туреччини з подальшим постачанням у потребуючі країни. Сторони відмовились від цієї ідеї.

Зазначається, що вперше Росія виступила з пропозицію про постачання 1 млн тонн зерна "на пільгових умовах" для Африки ще минулого року. Український дипломат, який брав участь у "зернових" переговорах і бачив цей тристоронній документ, заявив, що Катар та Туреччини доклали зусиль для провалу цього плану.

Відео дня

Очікується, що РФ може повторно висунути цю пропозицію на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі або під час візиту Путіна до Туреччини в серпні.

"Минулого разу, коли вони обговорювали цю [ідею], у нас були дуже сильні підозри, що зерно фактично буде вкраденим з України", – сказав високопосадовець ЄС.

Як додається, зрив "зернової угоди" розлютив деякі уряди в Африці. Особливо це вплинуло на ті країни, де після 24 лютого 2022 року зросли ціни на продовольство. Кенія взагалі назвала дії Росії "ударом у спину", який "непропорційно сильно торкнувся країн" у її регіоні.

Зрив "зернової угоди" - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія відмовилася продовжувати зернову угоду

Однак Україна планує продовжити експорт без участі РФ. Президент України закликав світову спільноту тиснути на країну-агресорку, щоб та не перешкоджала експорту українського зерна Чорним морем.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення". Українське відомство відповіло, що розглядатимуть судна, які прямують Чорним морем до російських портів та портів на окупованих територіях, як перевізників озброєння. У Міноборони натякнули, що мають можливості топити кораблі.

Вас також можуть зацікавити новини: