Через спалах пташиного грипу ЄС, Сінгапур, Марокко, Туніс та Японія обмежили імпорт продукції птахівництва з території всієї України.

Хвиля пташиного грипу, яка котиться по Європі, де він виявлений вже в 13 країнах Євросоюзу, дійшла і до України.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька.

"На превеликий жаль, хвиля "пташиного грипу", яка котиться по Європі, де він виявлений в 13 країнах ЄС, дійшла і до України. На початку місяця цю хворобу виявили в Миколаївській області... сьогодні з самого ранку надійшла інформація про можливе захворювання птиці на півночі Київської області", - написала вона.

Магалецька зазначила, що ця ситуація серйозно відбивається на експорті продуктів птахівництва з України. Саудівська Аравія, Молдова, Ізраїль і ОАЕ вже почали імпортувати українську продукцію з обмеженнями, уникаючи імпорту продукції із зараженої зони.

Гонконг, Білорусь, Казахстан обмежили імпорт з Миколаївської області. При цьому ЄС, Сінгапур, Марокко, Туніс і Японія обмежили імпорт продукції птахівництва з території всієї країни.

"Зараз ми проводимо активні переговори з партнерами з ЄС, Сінгапуру, Японії та інших країн про визнання зонування... Після випадку в Київській області переговорної роботи значно додасться", - написала вона.

Що цьому передувало

8 грудня в селі Кандибине Миколаївської області в особистому селянському господарстві був зафіксований спалах пташиного грипу.

20 січня цього року ветеринари зафіксували перший з 2017 року випадок пташиного грипу в Україні – на агропідприємстві "хутір" у Вінницькій області. В результаті фахівці знищили понад 100 тисяч голів свійської птиці.

Тоді ж Європейський Союз тимчасово призупинив імпорт з України птиці та продукції птахівництва. Аналогічну заборону ввели ще понад 10 країн.

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Автор: Ганна Нагорна