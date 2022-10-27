В Україні оптовими партіями цибуля реалізується по 14-25 грн/кг, коли ще наприкінці минулого тижня загальний діапазон відпускних цін перебував на рівні 22-26 грн/кг.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

Зазначається, що наприкінці жовтня суттєво збільшилася пропозиція цибулі середньої та низької якості. Тому, на сьогодні діапазон відпускних цін на цей овоч суттєво розширився, а кардинальних змін зазнали саме нижні його кордони.

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"Насамперед фермери намагаються розпродати саме неякісну цибулю, яка почала проростати та швидко псуватися у сховищах. Як уже неодноразово повідомлялося раніше, цього сезону на момент основного збирання цибулі в полях переважала прохолодна дощова погода. І лише поодиноким господарствам вдалося закласти на зберігання суху продукцію належної якості", - підкреслили аналітики.

За їхніми словами, внаслідок зростання пропозиції некондиційної цибулі на внутрішньому ринку продавці імпортної продукції навіть не робили спроб переглядати раніше встановлені відпускні ціни на наявні партії якісної цибулі. Тому імпортна цибуля невеликими обсягами продовжувала реалізовуватися за цінами, наближеними до верхніх кордонів знову встановленого діапазону.

За прогнозами представників торгових компаній, обсяги постачання імпортної цибулі в Україну ще як мінімум один місяць будуть досить стриманими. За їхніми словами, протягом листопада, а можливо й більшої частини грудня поточного року, інтерес українських споживачів буде спрямований на доступнішу місцеву продукцію, зважаючи на загальне зниження платоспроможності населення.

Як учасники ринку, так і аналітики EastFruit вважають, що із січня 2023 року, на ринку цибулі в Україні вже повністю домінуватиме імпортна продукція, також збережеться невеликий відсоток місцевої цибулі гарної якості. При цьому некондиційна продукція вже не зможе чинити суттєвого тиску на ціноутворення в даному сегменті.

Ріст цін на продукти в Україні

За словами експерта "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, в Україні вартість продуктового кошика зросте ще на 7-8% до кінця року.

Раніше повідомлялося, що кілька тижнів тому в Україні значно подорожчали яйця. На тлі такого зростання цін Антимонопольний комітет почав вивчення причин подорожчання.

Директор спілки птахівників України Сергій Карпенко повідомив, що ціни на яйця в Україні стабілізуються до кінця жовтня, а в листопаді почнуть знижуватися.

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