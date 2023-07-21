Єгипет планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу.

Єгипет розкритикував вихід Росії з ініціативи з експорту українського зерна і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після краху угоди.

Таку заяву зробив міністр поставок Єгипту Алі аль-Мусейлехи, закликавши російського агресора переглянути своє рішення щодо зернової угоди. Міністр також зазначив, що Єгипет, який є одним з найбільших імпортерів пшениці в світі, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу, повідомляє Bloomberg.

"Ми незадоволені виходом Росії з угоди ООН з експорту зерна", - заявив міністр, зазначивши, що економіка Єгипту постраждала через зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну минулого року.

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Уряд Єгипту також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про фінансування в розмірі 400 мільйонів доларів, щоб допомогти їм придбати товар.

Війна в Україні та закриття зернового коридору

18 липня 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди" і відкликала всі гарантії безпеки для зернового коридору.

19 липня 2023 року під час нічної атаки Росія знищила 60 тисяч тонн зерна.

21 липня 2023 року Росія вдарила ракетами "Калібр" по терміналах із зерном в Одеській області.

Найбільший порт союзника заявив про те, що готовий допомогти Україні з зерном.

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