Поточна потужність порту становить 10-15 млн.тонн зерна.

На тлі відмови Росії продовжити зернову угоду найбільший порт Литви Клайпеда заявив про готовність провести негайне відвантаження 10 млн тонн українського зерна.

Як повідомляє LRT, про це заявив генеральний директор Клайпедського порту Альгіс Латакас, зазначивши при цьому, логістика доставки вантажу до узбережжя Балтії залишається вкрай складною.

"Є величезна проблема, оскільки це пов'язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами й таке інше. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100 - відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні", - сказав він.

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За його словами, поточна потужність порту становить 10-15 млн.тонн зерна, в тому числі експорт литовського зерна становить близько 3,5 млн тонн.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна буде шукати альтернативні шляхи експорту зерна в Балтійському морі.

Війна в Україні та ситуація із зерном

Росія 18 липня вийшла з "зернової угоди", яка діяла з липня 2022 року. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди" і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

При цьому місія Росії в ООН однозначно заявила, що повернення до Угоди не буде.

Росія пригрозила "ризиками" на адресу ООН, якщо угода продовжиться без неї.

Страхові брокери вже припинили страхувати морські вантажі з України через невизначену ситуацію в Чорному морі.

18 липня 2023 року ще дві країни відкрито заявили, що заважатимуть Україні. Польща і Словаччина заявили про намір продовжити заборону на імпорт зерна з України.

Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для "зернового коридору" - свою залізничну мережу і порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

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