У ТПП України зазначили, що продукти з переліку стандартного набору до "улюблених салатів та борщу, більш-менш під контролем".

У Торгово-промисловій палаті України розповіли, чи фіксується вже суттєве зменшення асортименту певних продуктів на українських полицях через блокування польського кордону.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону її президент Геннадій Чижиков зазначив, що напередодні зимових свят питання наявності продуктів та їх вартості завжди турбує українців. "Ми дивимось, що продукти, які входять у так звані стандартні набори наших улюблених салатів та борщу, більш-менш під контролем. Тут саме головне, що більшість цих продуктів українського виробництва, тому дуже хвилюватись, що з ними щось буде не так, не потрібно… Трохи зростає ціна на м’ясо, але, в той же час, вона падає на борошно. Китайська гречка нам теж вже не потрібна", - акцентував він.

Можуть виникнути деякі проблеми з цитрусовими, які є важливим атрибутом новорічного столу і завозяться з-за кордону, каже Чижиков. "Основні центри, з яких везуть цитрусові, це склади в Європі - Гамбург та Роттердам. А для України головний поставник цього важливого новорічних продукту – це Греція, Туреччина. Тому, вони йдуть в більшості через такі країни як Румунія та Молдова. Тут деякі проблеми можуть бути, але я б не став дуже песимістично до цього ставитись. Так, деякі перебої будуть, але не так, щоб ми побачили це дуже сильно на наших полицях", - зазначив Чижиков.

Відео дня

Більш складне питання щодо імпорту польських молочних продуктів, а також деяких видів сирів. "Тут питання трохи складніше. Я спілкувався з виробниками молочних продуктів і тут вже залежність двох країн. Польська сторона теж залежить від української молочної сировини, так як і ми. Наші два ринки доповнювали один одного на протязі останнього року-двох. З точки зору молочної продукції, колеги з асоціації виробників кажуть, що більшості продукції вистачить. По деяким сирам, перш за все сирам "високої гами", які завозяться з Італії, Франції чи Польщі, це так, трошки проблема є. Але, тут більше питання вартості, щоб вистачило грошей, тому що це досить дорогі продукти", - пояснив Чижиков .

Асортимент яблук, які раніше імпортували з Польщі, здатна замістити продукція українських виробників. "Щодо яблук, ми спілкувались з нашими партнерами із Західних регіонів України - Чернівецької та Закарпатської області, там дуже хороший врожай. Вони навпаки кажуть, що є питання в експорті цієї продукції. Отже яблука будуть і вони будуть більшістю українського виробництва", - акцентував Чижиков.

Президент Торгово-промислової палати України резюмував, що істотно на добір продуктових товарів в магазинах та ціни на продукти харчування, блокада кордону не впливає. "Я б не хотів сказати, що на 100% не впливає. Це питання макроекономічні та інфляційні. Але, на наших полицях в магазинах 50% українська продукція, це не в кожній країні Європи таке є. Так що, з цієї точки зору, в нас більш-менш добре", - підкреслив Чижиков.

Він додав, що єдине питання залишається щодо інших "новорічних подарунків, до яких ми звикли". "Так, у цих імпортерів зараз не все просто. Вони шукають можливості і залізничним транспортом, і в обхід через Молдову та Румунію, доставляти свої новорічні подарунки, які ми хотіли би побачити під ялинкою. Будемо сподіватися, що все в них вийде",- зазначив президент ТПП України.

Протести на кордоні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, від початку листопада польські перевізники блокують пропускні пункти на кордоні України з Польщею. На деяких пунктах пропуску обсяги перевезень впали удвічі, інші фактично припинили роботу.

Також перевізники Словаччини залишаються в стані готовності до страйку, якщо їхні вимоги не буде виконано.

Крім того, 11 грудня угорські перевізники планують розпочати акцію біля пункту пропуску "Захонь-Чоп", але транспортники пообіцяли не блокуванти рух для вантажівок.

Вас також можуть зацікавити новини: