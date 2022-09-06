Наша держава відправила в країну, якій загрожує голод, десятки тисяч тонн пшениці, поділився президент.

Україна відправила до Сомалі майже 30 тис. тонн пшениці.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у мікроблозі у Twitter.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі", - повідомив він.

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Глава держави нагадав, що ООН прогнозувала голод у Сомалі до кінця року через війну в Україні.

Нагадаємо, у турецькому Стамбулі 22 липня була підписана угода про розблокування українських портів "Одеса", "Південний", "Чорноморськ" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

З Одеси 1 серпня вийшло перше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну судно з українським продовольством.

Володимир Зеленський 31 серпня розповів, що з розблокованих портів України вже експортували понад 1,5 млн тонн нашого продовольства.

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