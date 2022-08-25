Багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу.

Російські окупанти вивезли з Луганщини всі 200 тисяч тонн зерна, зібрані на полях "Агротона".

Про це в Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай з посиланням на заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайну.

За даними аграріїв, які були вимушені виїхати з окупованої території, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної.

"Цьогоріч ми очікували на найбільший за всі роки врожай. Сподівалися навіть перевершити рекордний 2021 рік. Так, моніторинг ПрАТ "Агротон" показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га. Це стало можливим завдяки кропіткій роботі наших аграріїв, які вкладали у розвиток підприємств власні і державні кошти, оновлювали техніку, закуповували найкращі мінеральні добрива, успішно користувалися багатомільйонними урядовими програмами. Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян", – розповіла Безкоровайна.

За її словами, багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу.

Крадіжка зерна з України:

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які перебувають під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кішка", "Матрос Позинич" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

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