Про припинення операцій з РФ оголосив французький торговий дім Louis Dreyfus.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, західні трейдери продовжують йти з зернового ринку агресора.

Як повідомляє The Moscow Times, слідом за двома найбільшими міжнародними експортерами російської пшениці - американською Cargill та канадською Viterra, про припинення операцій з РФ оголосив французький торговий дім Louis Dreyfus. Рішення Louis Dreyfus залишить російський зерновий ринок без західних учасників.

У РФ Louis Dreyfus володіє зерновим терміналом в Ростовській області. Рішення піти компанія пояснює "наростаючими складнощами" з експортом. LDC вивчає варіанти передачі російського бізнесу "новим власникам", не уточнюючи, хто це може бути.

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Louis Dreyfus

Міжнародна компанія з торгівлі сільськогосподарською продукцією. Зареєстрована в Нідерландах.

Louis Dreyfus Company має представництва в більш ніж 100 країнах. Є одним з найбільших постачальників сільськогосподарської продукції в світі, також займається торгівлею, виробництвом та переробкою. Основні інтереси - олійні культури, зерно, рис, соки, бавовна, кава та цукор.

Догляд зернотрейдерів з Росії

29 березня 2023 року один з найбільших світових постачальників сільгосппродукції - американська Cargill - заявила про припинення експорту зерна з Росії.

Повідомлялося, що російська "дочка" американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії в наступному сільськогосподарському році.

Компанія повідомляла, що в наступному сільськогосподарському сезоні 2023/2024 (почнеться з 1 липня 2023-го і триватиме до 30 червня 2024-го) не планує здійснювати експорт зерна з Росії. При цьому компанія зазначила, що заплановані на поточний сезон 2022/2023 відвантаження будуть виконані в повному обсязі.

Крім того, російська "дочка" Cargill повідомила, що починає переглядати портфель активів, пов'язаних з експортом зерна.

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