В Україні стрімко падає ціна на огірки: скільки вже коштує кілограм

У продаж надходить багато овочів з південних регіонів.

Гуртові ціни на огірки від українських тепличних комбінатів продовжують знижуватися. Наразі овоч продають в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше – в межах 35–65 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Чергове здешевлення огірків пов’язане зі збільшенням пропозиції на ринку овочів з літніх теплиць внаслідок сезонного фактору. Наразі огірки надходять з господарств південних регіонів – в середньому по 25 грн/кг.

При цьому слід зазначити, що, попри чергове зниження цін, українські комбінати все ще пропонують огірки в середньому на 17% дорожче, ніж в аналогічний період рік тому.

Відео дня

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок гладкий в Varus з 25% знижкою коштує 59,9 грн/кг замість 79,9 грн/кг.

В Сільпо огірок український продають по 75 гривень за кілограм.

Огірки тепличні відпускають по 68,89 грн/кг по акції замість 74,89 грн/кг в АТБ.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

Українська молода картопля з початку червня подорожчала майже вдвічі. Середня ціна за три дні зросла з 42 до 75 гривень за кілограм.

Полуниця на ринку за цей самий час здебільшого дешевшала – в середньому трохи більше, ніж на 20%. Так, продовжила знижуватися вартість української та імпортної полуниці, яку можна було знайти навіть по 50 грн/кг. Більш помірними стали ціни на лохину.

Вас також можуть зацікавити новини: