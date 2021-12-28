В Україні закупівельні ціни на свиней забійних кондицій піднялися до 45-47 грн/кг.
Середньоринкова позначка додала 3% до показника попереднього тижня. Про це заявили в аналітичному відділі Асоціації свинарів України, повідомляє Agroportal.ua.
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Більшість представників м'ясопереробки також відзначають передсвяткову активізацію торгів і очікують підвищеного попиту на свинину з боку кінцевих споживачів напередодні Нового року.
Більшість переробників очікують, що закупівельні ціни продовжать зростання на тлі відсутності ажіотажної пропозиції товарних свиней і очікування кращих результатів реалізації.
"П'ятничні торги минулого тижня завершилися переглядом закупівельних цін на свинину живою масою в бік підвищення. Так, жвава закупівельна активність дозволила виробникам свинини "розписати" товарні партії на 1-2 грн/кг дорожче тижня раніше. Середня ціна закупівлі піднялася до 46,2 грн/кг. виробники констатували запити на додаткові обсяги з боку заготівельників і брак тварин забійних кондицій, які могли б задовольнити відповідну потребу", - зазначають експерти.
Ціни на м'ясо:
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України становило 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.