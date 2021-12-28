Середня ціна закупівлі піднялася до 46,2 грн/кг.

В Україні закупівельні ціни на свиней забійних кондицій піднялися до 45-47 грн/кг.

Середньоринкова позначка додала 3% до показника попереднього тижня. Про це заявили в аналітичному відділі Асоціації свинарів України, повідомляє Agroportal.ua.

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Більшість представників м'ясопереробки також відзначають передсвяткову активізацію торгів і очікують підвищеного попиту на свинину з боку кінцевих споживачів напередодні Нового року.

Більшість переробників очікують, що закупівельні ціни продовжать зростання на тлі відсутності ажіотажної пропозиції товарних свиней і очікування кращих результатів реалізації.

"П'ятничні торги минулого тижня завершилися переглядом закупівельних цін на свинину живою масою в бік підвищення. Так, жвава закупівельна активність дозволила виробникам свинини "розписати" товарні партії на 1-2 грн/кг дорожче тижня раніше. Середня ціна закупівлі піднялася до 46,2 грн/кг. виробники констатували запити на додаткові обсяги з боку заготівельників і брак тварин забійних кондицій, які могли б задовольнити відповідну потребу", - зазначають експерти.

Ціни на м'ясо: