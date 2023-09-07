Україна передала турецькій стороні пропозицію про роботу "зернового коридору" без Росії, питання обговорюється з ООН.

Озвучені главою Кремля Володимиром Путіним на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом "бажання" мають на меті замінити українське зерно на світових ринках.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар на прес-конференції щодо підсумків зустрічі. Як зазначив дипломат щодо результату зустрічі: "Поки що прориву не сталося".

"На сьогодні тільки з’ясовано турецькою стороною позицію Російської сторони, яка була після візиту оголошена - так звані вимоги щодо відновлення свіфту і відновлення страхування кораблів, які йдуть в російські порти. Насправді це спроба використати турецьку сторону для продовження шантажу України та міжнародних партнерів. І ці так звані бажання російської сторони, мають на меті замінити українське зерно на світових ринках і створити умови для звичайної взаємодії, як це було до війни, наче Росія не почала цю війну", - сказав Боднар.

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За його словами, до цієї зустрічі позиція української сторони була чітко доведена турецькій стороні та "тінь України була присутня на цих переговорах".

"Ми довели турецькій стороні, що готові до відновлення зернової ініціативи, але ні ми, ні міжнародна спільнота не маємо йти назустріч шантажу Російської Федерації. Ми не маємо погоджуватись на пропозиції, які фактично знімають певне покарання за агресивну війну проти України з РФ", - підкреслив посол.

Боднар сказав, що турецькій стороні була передана пропозиція щодо роботи "зернового коридору" без Росії.

"Поки що немає остаточного підтвердження. Але кораблі вже йдуть і проходять територіальним морем Румунії, Болгарії, а також Туреччини. І проходять протоки без обмежень. Насправді це раціональний шлях", - зазначив посол.

За його словами, зараз триває комунікація між Туреччиною та ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією для того, щоб виробити узгоджені позиції.

"Ми також очікуємо на комунікацію між Україною та Туреччиною на високому рівні, можливо, буде найближчими днями, а можливо, в рамках Генасамблеї ООН для того, щоб розуміти, куди ми можемо далі рухатися. Україна буде відпрацьовувати механізми, які будуть вигідні для нашої сторони, але не перешкоджатимуть принциповій позиції щодо зняття санкцій з Росії", - сказав Боднар.

Він також підкреслив, що для України важливо, що тема "зернового коридору" обговорювалася і наразі триває процес, який має привести до певного рішення.

"І тут звичайно має проявити себе ООН. І бути більше на нашому боці, а не на боці агресора. І ми закликаємо всіх посередників, які в процесі, і міжнародних партнерів не вестись на цей шантаж і не намагатися тиснути на нас. Тиск має бути на Росію як на країну-агресора. І не тільки по "зерновому коридору", але й по припиненню бойових дій, виведенню військ з території України. Про що й говорив президент Ердоган, говорячи, що він готовий бути посередником між сторонами конфлікту", - зазначив Боднар.

Він також сказав, що не можна говорити про якийсь прояв слабкості Ердогана у тому, що він поїхав до Сочі для зустрічі з Путіним, а не Путін приїхав до Туреччини. Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та очільник Кремля остерігається виїжджати зі своєї країни.

"Йдеться про необхідність вирішення питання ("зернового коридору" - УНІАН). Діалог з Путіним дає Ердогану певні політичні дивіденди, в тому числі для розмови з країнами заходу", - зазначив Боднар, запевняючи, що Туреччина з переговорів з Путіним вийшла у виграші, бо українське питання було лиш одним з низки пунктів спілкування.

Переговори з Путіним

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 вересня турецький лідер прибув до російського Сочі, де провів переговори із Путіним. За підсумками зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина прагне відновити дію Чорноморської зернової ініціативи, яка робила можливим морський експорт зерна з України.

На прес-конференції за результатми зустрічі Ердоган фактично став на бік Путіна та закликав Україну "пом’якшити підходи" до "спільних кроків" із Росією, аби відновити роботу зернового коридору.

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