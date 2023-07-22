Росія має на меті модифікувати поточну угоду з урахуванням своїх вимог, а не починати переговори щодо нової.

Росія маніпулює питанням "зернової угоди", оскільки має на меті модифікувати поточну угоду з урахуванням своїх вимог, а не починати переговори щодо нової. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Росія прагне отримати значні поступки від Заходу у цьому питанні.

Так, заступник МЗС Росії Сергій Вершинін стверджував, що меморандум від 22 липня 2022 року, який лежить в основі Чорноморської зернової ініціативи, залишається дійсним, оскільки ні Росія, ні ООН не повідомили про припинення дії меморандуму.

Вершинін також виправдовував вихід Росії з зернової угоди, звинувачуючи українські війська у використанні зернових коридорів для проведення "терористичних атак" проти Росії, що узгоджується з попередніми наративами російських чиновників і мілблогерів, які виправдовували вихід Росії з угоди в періоди її відновлення.

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"МЗС Росії, ймовірно, намагається стверджувати, що Росія все ще де-юре є учасником угоди, незважаючи на її вихід із зернової угоди, намагаючись залишити відкритим канал для перегляду зернової угоди на більш вигідних для себе умовах, а не вести переговори щодо абсолютно нової", - йдеться у звіті ISW.

У ISW нагадали, що 19 липня Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди, зокрема скасування санкцій на поставки російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують постачання продовольства, до банківської системи SWIFT.

"Посилені удари російських військових по українській портовій і зерновій інфраструктурі та загрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, мають на меті змусити Захід мовчазно погодитися на ці вимоги", - зазначили аналітики.

Вихід Росії із зернової угоди - що відомо

Росія 17 липня оголосила про вихід із зернової угоди, яка діяла з липня минулого року. Після цього російські війська почали бити по українській портовій інфраструктурі на півдні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія може повернутися до зернової угоди, якщо країни Заходу підуть на виконання її вимог.

Нагадаємо, Росія зокрема вимагає підключити "Россельхозбанк" до SWIFT, відновити поставки сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування в РФ, розблокувати закордонні активи і рахунки російських компаній, пов'язаних з виробництвом і транспортуванням продовольства і добрив.

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