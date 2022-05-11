Крадене військові РФ везуть в Росію та в тимчасово окупований Крим.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли про вивезення російськими окупантами зерна з області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Запорізької ОВА.

"Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З Поліг зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію. Крім того, з Енергодара в напрямку Кам'янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони - окупований Крим", - наголошується у повідомленні.

Зауважується, що окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Крім того, російські військові крадуть сільськогосподарську техніку та пшеницю. Станом на 6 травня окупанти заблокували в українських портах 90 мільйонів тонн зернових.

У свою чергу міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що російські війська вивезли з окупованих територій України в напрямку тимчасово окупованого Криму 400–500 тисяч тонн зерна.

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