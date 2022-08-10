За словами дипломата, працює злочинна схема за участю росіян, сирійців та інших.

Крадене українське зерно за кордон перевозять 87 суден.

Про це під час брифінгу в медіацентрі "Україна" повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути безпосередньо в Сирію, це може бути в інші країни Близького Сходу. Але це така злочинна угода, в якій беруть участь, звичайно, російські окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, Російські, в основному, судна, і не тільки", - зазначив Осташ.

Крадіжка зерна з України:

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кішка", "Матрос Позинич" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

24 червня 2022 року Євросоюз поклав на Росію повну відповідальність за продовольчу кризу у світі.

Станом на 10 серпня за даними київської школи економіки, російські загарбники викрали з України зернових та олійних культур більш ніж на 600 млн доларів.

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