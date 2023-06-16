За прогнозом аграрія, цього року ціни перевищать торішні, коли в червні 2022 року кавуни коштували в Києві від 60 гривень за кілограм.

Цього року вартість кавунів буде вищою ніж торік, оскільки розвиток посівів кавунів на Одещині затримується через холодну весну і прохолодний для цієї культури початок літа.

Про це повідомив агроном ПП "Агро Юг Експорт" Ігор Сєріков зазначивши, що через холодний початок літа загинуло багато сходів, тож розраховувати на великий урожай та низькі ціни не варто, повідомляє "Юг.Today".

"Для активного росту кавуна та дині необхідна мінімальна температура +15°С вночі, а вдень +25-30°С і вище. Цього року дуже важко отримуємо сходи, вони дуже слабо розвиваються. У тих, хто посіяв кавун рано, сходи загинули", - зазначає він.

Сєріков також дав прогноз щодо цін на кавуни. "Я думаю, що ціна буде не нижчою, ніж торік. Скоріш за все, вона буде на тому ж рівні, а може, й вищоюе за торішню", - вважає агроном.

Якими були ціни на кавуни торік

Торік через російськую окупацію Херсонщини ціни на кавуни були рекордно високими. Так влітку 2022 року у Києві кавуни коштували від 60 гривень за кілограм. Ближче до осені ціни коливалися в межах 40-30 гривень за кілограм.

Підрив Каховської ГЕС та знищення урожаю кавунів

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС найбільше постраждав окупований лівий берег Херсонської області, де розташоване основне виробництво аграрної продукції. Експерти попереджають, що коли вода осяде, будуть спостерігатися проблеми з поливом. Про кавуни на найближчі роки можна забути.

До того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, експерти прогнозували, що цього року на прилавках магазинів будуть кавуни. Фермери на Херсонщині засіяли баштан, проте все було знищено.

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