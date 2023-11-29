Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Як пише Novinky.cz, окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Також, згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митному закриттю. На практиці це означає, що відправлення будуть опломбовані.

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Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі, через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

Зерновий конфлікт зі Словачиною

У вересні Європейська комісія скасувала обмеження на ввезення українського зерна до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Словаччина, Польща та Угорщина все одно ввели національну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів. У відповідь Україна проти цих країн подала позов до Світової організації торгівлі.

Згодом Україна представила свій план вирішення зернової кризи, який підтримала Єврокомісія. Український уряд ухвалив постанову про запровадження нового механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту.

Натомість Словаччина заявила, що підтримує український план дій щодо контролю за експортом.

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