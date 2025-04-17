Київ готовий прийняти обмеження на чутливі продукти, як-от цукор, птиця та яйця, за умови збереження ширшого доступу до ринку.

Україна прагне укласти нову прагматичну торговельну угоду з Європейським Союзом до закінчення терміну дії "торгового безвізу" в червні - і наполягає на тому, щоб до неї ставилися як до майбутнього члена ЄС, а не як до третьої країни, пише Politico.

Торговий представник України Тарас Качка повідомив виданню, що Київ готовий прийняти обмеження на чутливі сільськогосподарські продукти, як-от цукор, птиця і яйця, за умови збереження ширшого доступу до ринку.

"Торговий безвіз" із ЄС має припинити свою дію 5 червня. Водночас чиновники в Києві побоюються повернення до обмежувальних довоєнних торговельних умов, якщо не буде узгоджено перехідного режиму, зазначає видання.

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Проте Качка наполягає, що немає причин для паніки. Брюссель може рухатися повільно, додав він, але, принаймні, він не діє так, як президент США Дональд Трамп у своїй торговельній війні. Він зазначив, що у ЗМІ та деяких столицях "багато галасу" щодо цього питання, проте обидві сторони прагматичні та конструктивні.

"Це не як у США, де Трамп просто щось підписує і бум - політика змінюється", - сказав він.

Київ пропонує модель часткової лібералізації, яка збереже відкритий доступ для переважної більшості експортних товарів, одночасно повторно запроваджуючи квоти на кілька політично чутливих сільськогосподарських продуктів.

"Ми не просимо нічого серйозного щодо цукру або птиці", - сказав Качка. "Ми готові до часткової лібералізації цих продуктів - питання тільки в обсягах".

Однак політична чутливість у кількох країнах ЄС уповільнює прогрес - і підвищує ризик того, що торговельні преференції припинять свою дію без можливості відкату, пише Politico:

"Те, що мало б бути технічними переговорами щодо квот, стало політично забарвленим, і Київ хоче уникнути осічки в посланні. Навіть скромні зміни, попередив Качка, можуть відлякати експортерів або бути підхопленими російською пропагандою".

Київ також наполягає на гнучкості для захисту малих і середніх експортерів, особливо в таких нішевих секторах, як фрукти та овочі. "Деякі з цих компаній експортують кілька тисяч тонн", - сказав Качка. "Вони не відображаються в торговельній статистиці, але вони сильно постраждають, якщо режим зміниться відразу".

Як запасний варіант Київ все ще пропонує продовжити торговий безвіз до кінця року, щоб не залишити без уваги дрібних експортерів. Але Качка підкреслив, що такий варіант не є кращим, а офіційні представники ЄС раніше виключили можливість продовження.

У ширшому сенсі Київ просить ЄС переосмислити свої відносини з Україною і наполягає на тому, щоб до неї ставилися як до майбутнього члена ЄС.

"Ці дискусії мають бути частиною спільної сільськогосподарської політики, а не розглядатися як переговори з третіми країнами", - сказав Качка.

Торгівля України з ЄС

На початку квітня в ЄК повідомили, що завершують роботу над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС, і нове рішення буде презентовано Україні вже незабаром.

При цьому європейська сторона не уточнила, чи повернуться умови торгівлі між Україною та ЄС до довоєнного рівня, чи для України передбачено послаблення за окремими категоріями товарів.

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