Приватизація спиртових заводів, яка почалася в жовтні 2020 року і в ході якої було продано 18 спиртових активів, вже принесла до бюджету понад 1 мільярд гривень.
Читайте такожМіністерство економіки встановило контроль над майже півтисячею агропідприємств-МиловановПро це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Повідомляється, що 23 грудня завершився аукціон з приватизації Кобиловолоцького місця здійснення діяльності (МОД), який був проданий за 81,8 мільйона гривень, а ціна під час торгів зросла в три рази. Також сьогодні, 24 грудня, був приватизований 18-й об'єкт спиртової галузі – Великолюбінський спиртзавод за 55 мільйонів гривень.
"Демонополізація спиртової галузі показує надуспішні результати. Вже є перший мільярд. Фінальні ціни від стартових зростають у рази, що свідчить про велику зацікавленість бізнесу в інвестиціях у цю сферу", - наводяться слова міністра Ігоря Петрашка.
Що цьому передувало
- 3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон Про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.
- Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.
- Уряд планує завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.
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