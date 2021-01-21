До зони спостереження потрапили територія навколо небезпечного пункту радіусом 10 км, до якої включені: с.Мощун, с. Горенка, селище Гостомель, смт Коцюбинське, м. Ірпінь, м. Буча.

Грип птиці виявлено в приватному домогосподарстві котеджного містечка в селищі Гостомель Київської області.

Про це йдеться в повідомленні ГУ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Київської області.

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РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5N8) виявлено за результатами дослідження патологічного/біологічного матеріалу/об'єктів навколишнього середовища Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 18.01.2021 № 000400 м.п. м./21 від трупів птиці.

З 19 січня 2021 року введено карантин щодо грипу птиці, застосовано зонування та введено обмеження.

Так, в епізоотичне вогнище потрапило одне з домогосподарств котеджного містечка «Канадське село», селище Гостомель Київської області.

До буферної зони (захисту) потрапили територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного вогнища) радіусом 3 км, в яку включені котеджне містечко «Канадське селище» і частина території селища Гостомель (місцевість Мостище) Київської області.

У зону спостереження (нагляду) потрапили територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного вогнища) радіусом 10 км, в яку включені населені пункти Київської області С.Мощун, с. Горенка, селище Гостомель, смт Коцюбинське, м. Ірпінь, м. Буча.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи щодо локалізації та недопущення поширення захворювання.

Жителів населених пунктів, що увійшли до зони захисту та нагляду, просять з розумінням поставитися до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху та недопущенню поширення грипу птиці на інші території.

Пташиний грип в Україні

20 січня 2020 року ветеринари зафіксували перший з 2017 року випадок пташиного грипу в Україні - на агропідприємстві "Хутір" у Вінницькій області. В результаті фахівці знищили понад 100 тисяч голів свійської птиці.

8 грудня 2020 року спалах пташиного грипу була зафіксована в Миколаївській області.

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Автор: УНІАН