На зниження ціни можуть вплинути два ключові фактори.

Ціни на соняшникову олію, яка з вересня 2020 року подорожчала майже на 80%, можуть знизитися вже наступного місяця з початком збору врожаю соняшнику в Україні та зниженням цін на олії на світовому ринку.

Про це розповів науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" К. Е. Н. Артем Педорченко, повідомила прес-служба установи.

Читайте також"Доведеться брати за будь-яку ціну": українців попередили, що олія дорожчатиме швидше за всі інші продукти

За його словами, у 2021 році очікується збільшення виробництва соняшнику до 14,2 млн тонн, що на 8% більше, ніж минулого року.

"Крім того, на світовому ринку передбачається збільшення пропозиції рослинних олій шляхом збільшення виробництва сої у світі. А це означає, що ціни на соняшникову олію мають знизитися з початком збору врожаю соняшнику у вересні", – розповів Педорченко.

Як пояснив учений, до 98% насіння соняшнику, яке збирають в Україні, переробляється на вітчизняних підприємствах. Вони формують відпускні ціни, спираючись на світову кон'юнктуру ринку соняшникової та інших рослинних олій, а також курс національної валюти.

Зараз відпускна ціна виробників за 1 літр бутельованої рафінованої соняшникової олії становить 1,6 долара – разом з ПДВ виходить 52 грн/л. При цьому відпускна ціна роздрібних мереж за пляшку олії, з урахуванням націнки та податків, складає понад 70 грн/л, тобто майже на 40% перевищує відпускні ціни заводу.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олію коштуватиме близько 100 гривень.

Українська олія в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Ганна Нагорна