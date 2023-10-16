Загалом зниження споживчих цін у жовтні очікувано сповільниться.

У жовтні можуть подешевшати певні види круп, деякі овочі та та фрукти, а також соняшникова олія та цукор.

Як йдеться у переданому УНІАН прес-релізі від Інституту аграрної економіки, про це повідомив директор цього наукового центру Юрій Лупенко.

"У жовтні зниження споживчих цін очікувано сповільниться, однак може продовжитись по окремих видах круп, овочах та фруктах. Можливим також є здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку", – поінформував він.

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Науковець також зазначив, що у вересні найвідчутніше зменшилися споживчі ціни на овочі, зокрема, на моркву – до 11,03 грн/кг, тобто на 37,3% менше, ніж у серпні. Майже на третину зменшились ціни на буряк (-30%) і більш ніж на чверть – на цибулю ріпчасту (-28,7%). Лише капуста білокачанна продемонструвала дещо нижчу динаміку падіння цін – на 17,8%.

За словами Лупенка, також значно подешевшали яблука (-29,2%) та картопля (-14,9%).

"У вересні також подешевшали крупи гречані (-9,2%) та пшеничні (-3,2%), рис (-1,8%), олія соняшникова (-1,5%), сметана жирністю до 15% (-0,4%), молоко пастеризоване (-0,3%) та риба морожена (-0,3%)", – додав він.

Проте інші продукти в ціні зросли. Як зауважив науковець, найбільше зростання цін у вересні відбулося по яйцях (+13,2%), курячому філе (+2,1%), вершковому маслу (+1,4%), ковбасах варених першого ґатунку (+1,3%), свинині та цукру (+1,2%), яловичині (+1,1%). Інші продукти здорожчали в межах 1%.

Вартість продуктів в Україні

Восени стрімко знизились ціни на овочі борщового набору. За підрахунками експертів, восени борщ з м’ясом порівняно з цінами влітку подешевшав на 3%, пісний — на 48%.

У вересні порівняно з липнем майже всі інгредієнти української національної страви, крім томатної пасти (+5%), м’яса (+19%) та сметани (+12%) подешевшали. Найбільше впали ціни на капусту (- 548%), цибулю (- 385%) та моркву (- 285%).

Також суттєво подешевшали наступні складові борщового набору: картопля (на 93%), буряк (на 59%) та соняшникова олія (на 5%).

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