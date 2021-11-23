На ціну улюбленої серед українців олії впливають ряд факторів.

Українці вже не дивуються постійному зростанню ціни на соняшникову олію. Вартість цього популярного продукту все ж може піти вниз.

Про це повідомляє AgroPolit.com

На ціну соняшникової олії впливають ряд факторів, у тому числі вартість нафтопродуктів та енергоносіїв, а також біопалива.

"Наприклад, попит на біодизель сьогодні оцінюється на рівні 1600 доларів/тонна, і на його виготовлення йде близько 47 мільйонів тонн масла. Ось ці фактори й впливають на рівень цін", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПопит на українські олійні культури різко підскочив: хто купуєЕксперти вважають, що ціни на соняшникову олію можуть знизитися, якщо впадуть ціни на нафтопродукти. При цьому уточнюється, що ціна повинна впасти хоча б на 20-30 доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні у листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

Що стосується соняшникової олії, то аналітики прогнозували подальше зростання ціни в листопаді. В середньому до кінця місяця очікувалося підвищення ціни на 2-3%.

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Автор: Анастасія Горбачова