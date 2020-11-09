Уряд пропонує об'єднати три діючих підходи до проведення нормативної грошової оцінки в одну методику.

Кабінет міністрів пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок.

Відповідний проект постанови Уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, в Україні з 1990-х років діють три різні підходи до проведення НГО, що значно ускладнює проведення оцінки та збільшує витрати на її проведення.

"Таким чином, необхідно уніфікувати чинні методики НГО земель шляхом приведення їх у відповідність до вимог Закону України "Про оцінку земель", визначивши об'єктом нормативної грошової оцінки земельні ділянки та землі всіх категорій і форм власності, а також передбачивши, що НГО земельних ділянок має визначатися як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими та затвердженими нормативами", - сказано в записці.

Регіональні та зональні фактори

Також при проведенні НГО враховуватимуться регіональні та зональні фактори, місце розташування земельної ділянки, цільове призначення, належність до певної категорії земель, а також індексація НГО за період від затвердження нормативів до дати проведення оцінки.

При цьому затверджена раніше технічна документація щодо НГО земель зберігатиме чинність до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування (наприклад, громади) Про затвердження нової технічної документації з НГО.

Хронологія подій

У грудні 2019 року в Україні розпочав роботу відкритий електронний портал для визначення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки (НГО) сільськогосподарських земельних ділянок, розроблений Держгеокадастром спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

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Автор: Ганна Нагорна