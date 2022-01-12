Кілограм свинячого ошийка подорожчав майже на 6 гривень.

Середні ціни на свинину зросли в порівнянні з попереднім місяцем.

За даними сайту "Мінфін", в грудні кілограм свинячого ошийка можна було купити в середньому за 147,98 грн, а зараз його вартість 153,60 грн.

Зріс у ціні і свинячий підчеревок - зі 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.

Шашлик зі свинини минулого місяця коштував 142,02 грн/кг, зараз - 148,49 грн/кг.

Читайте такожУкраїнські тепличні овочі коштуватимуть удвічі дорожче за імпортні - прогнозМенше ніж на гривню подорожчала грудинка - середня ціна кілограма на сьогодні 105,28 грн.

Свинячу лопатку можна купити за 111,69 грн/кг, тоді як у грудні вона коштувала 110,55 грн.

Разом з тим, кілограм свинячих ребер подешевшав зі 109,86 грн до 103,65 грн.

Підвищення цін в Україні - прогноз

Ціна на продовольство в Україні можуть суттєво зрости, якщо держава не зможе постачати газ за зниженою ціною, переконаний кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, зараз держава постачає газ виробникам соціальних товарів за пільговими цінами. Ті своєю чергою зобов'язалися обмежити зростання цін на свою продукцію.

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