Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні й малооб’ємні поставки.

На поточному тижні, що стартував 13 травня, українські виробники полуниці садової підвищили відпускні ціни. Так, готові відпускати продукцію по 50-80 грн/кг ($1,26-2,02/кг). Це в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні й малооб’ємні поставки цієї ягоди, які пояснюються погіршенням погодних умов в основних регіонах вирощування. Учасники ринку вважають, що ажіотаж навколо суниці садової пов’язаний з дуже низькою її пропозицією на ринку, хоча сезон ягоди з відкритого ґрунту в південних і західних областях уже почався.

Наразі полуниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 48% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Але водночас більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціна може помітно знизитися. Свою думку вони аргументують тим, що погодні умови стабілізуються, внаслідок чого збільшиться пропозиція.

Відео дня

Сезон весняних ягід

Раніше УНІАН писав, що в Україні різко знизилися ціни на суницю садову. На початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирати полуницю у відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг).

Сезон української черешні цього року розпочався майже на три тижні раніше завдяки сприятливим погодним умовам. Вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року. Так, на ринку вартість закарпатської ягоди складає сьогодні 75-120 грн за кілограм.

Вас також можуть зацікавити новини: