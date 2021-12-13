Експерти вважають, що галузь буде перспективною ще протягом найближчих 10 років, оскільки світовий попит на м’ясо равлика зростає.

З початку пандемії коронавірусу в Україні експортноорієнтовані галузі, такі як виробництво равликів, потрапили у кризу. Зокрема, за останні 1,5 роки в країні закрилось близько 500 равликових ферм. А частина тих, що досі працюють, скоротила обсяги виробництва.

Як пише SEEDS, наразі в країні налічується близько 200 таких господарств.

"Це нелегкий бізнес: якщо пощастить, то окупність настає на другий рік. Але є безліч нюансів, які можуть призвести до загибелі всього поголів’я навіть у досвідченого виробника. У цьому бізнесі одна помилка породжує наступну, і зрештою виробник-початківець отримує 100% невдач, тому потрібно намагатися уникати помилок від самого початку, щоб не усувати їх потім у процесі діяльності", - зазначив Сергій Данилейко, власник господарства "Равлик-2016" у коментарі для AgroPortal.ua.

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Утім, за словами підприємця, криза завершується і равликовий бізнес поступово відновлюється. Данилейко вважає, що галузь буде перспективною ще протягом найближчих 10 років, оскільки світовий попит на м’ясо равлика зростає.

Зазначимо, за даними Державної митної служби, минулого року через пандемію експорт равликів з України суттєво "просів". Утім, цього року закордонні продажі відновилися і зросли більш ніж у 20 разів. З січня по жовтень 2021 року обсяги експорту черевоногих склали 738,5 тонн.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Україна є найбільшим експортером равликів і нішевих продуктів на ринок Великобританії.

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Автор: Вікторія Гордієнко