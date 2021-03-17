На сьогоднішній день експортно-імпортними операціями з Великобританією займаються понад 350 українських компаній.

Україна є найбільшим експортером равликів і нішевих продуктів на ринок Великобританії.

Читайте такожТуреччина стала головним постачальником екзотичних фруктів до УкраїниПро це в ході прес-конференції 16 березня повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

За її словами, на сьогодні експортно-імпортними операціями з Великобританією займаються понад 360 українських компаній.

"Зараз 362 виробники мають право експортувати до Великобританії молочну продукцію, курятину, рибу, мед, пшеницю, і, що ще цікаво – равликів. Так, Україна є найбільшим експортером в нішевих сегментах, якщо порівнювати з іншими постачальниками Британії, особливо це стосується торгівлі равликами", - сказала Магалецька.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року вступила в дію угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великобританією.

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Автор: Ганна Нагорна