Яйця подорожчали майже на 26%.

В Україні в листопаді в річному вираженні-порівняно з листопадом 2020 року-зросли ціни на ряд продуктів, зокрема ціни на соняшникову олію та цукор зросли на 47,3% та 39,3% відповідно.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Також зазначається, що ціни на яйця зросли на 25,6%, хліб подорожчав на 18,1%, м'ясо – на 13%, макарони – на 10,5%.

Водночас фрукти подешевшали на 6,4%, а овочі стали дорожчими на 11,9%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 10% відбулося переважно через подорожчання природного газу на 15,9% та електроенергії на 26,5%.

Ціни на транспорт зросли на 12,1% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 33,6%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 18,7%, залізничному – на 13,2%.

Ціни на продукти:

В Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року – фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожчими на 13,5%.

У листопаді 2021 року українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на столовий буряк, яка є одним з основних складових так званого "борщового набору".

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в листопаді в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2020 року становить 10,3%, сповільнившись з 10,9% у жовтні.

Ціна на соняшникову олію в жовтні цього року у порівнянні з груднем 2020 року зросла на 41,4% - до 62,69 грн за літр. Також істотно зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) і хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Станом на 26 листопада 2021 року середня ціна картоплі за два тижні зросла на 16% (7,28 грн/кг), буряк подорожчав на 13% (10,90 грн/кг), капуста - на 7% (7,31 грн/кг), а помідори на 11% - 42,33 грн/кг.

Автор: Богдан Слуцький