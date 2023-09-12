Очікується, що виробництво впаде приблизно на 20% у центральних регіонах та приблизно на 30% на півдні.

Виробництво вина в Італії впаде на 12% в цьому році до рівня нижче 44 мільйонів гектолітрів через екстремальні погодні умови та грибкові захворювання, які серйозно вразили виноградники.

Як повідомляє Reuters з посиланням на італійські винні лобі UIV та Assoenologi, падіння означає, що Італія втратить свої позиції найбільшого у світі виробника вина, а Франція збирається повернути собі перше місце вперше за дев'ять років.

У спільній заяві з Інститутом продовольства та сільського господарства ISMEA лобістські організації заявили, що в північних італійських регіонах очікується невелике зростання виробництва на 0,8%.

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Однак очікується, що виробництво впаде приблизно на 20% у центральних регіонах та приблизно на 30% на півдні через поєднання поганої погоди та впливу грибка під назвою Plasmopara viticola, як показали дані прогнозу врожаю.

Грибок, який вражає листя та плоди виноградної лози, викликає захворювання, яке називається виноградною борошнистою росою.

"Урожай, з яким нам доведеться зіткнутися, дуже складний і характеризується, перш за все, наслідками зміни клімату, які наприкінці весни та початку літа викликали такі патогенні захворювання, як несправжня борошниста роса, повені, град та посуха", — сказав Ріккардо Котарелла, керівник Асоціації винних експертів Assoenologi.

Однак якість вина не постраждає, прогнозує Котарелла. "З урожаю 2023 року ми, безумовно, отримаємо вина гарної якості", - сказав він.

Як зазначив надзвичайний комісар ISMEA Лівіо Пройетті, зниження видобутку також не має викликати занепокоєння: наявні запаси становлять понад 49 мільйонів гектолітрів, що є найвищим рівнем за останні шість років.

"Проблема не стільки у втраті Італією лідерства за обсягами виробництва, скільки в уповільненні внутрішнього та зовнішнього попиту, що призводить до зниження цін", - сказав Пройетті.

Гектолітр еквівалентний 100 літрам або 133 стандартним винним пляшкам.

Виробництво вина

У квітні 2021 року Франція зіткнулася з аномальними заморозками, які торкнулися 80% виноградників країни. Під погодний удар потрапили регіони Бордо, Бургундія, Шампань, Прованс та долини Рони і Луари, де виробляються одні з кращих вин в світі.

У серпні 2021 року прогнозували, що в 2021 році виробництво французького вина знизиться на 24-30% і буде на історично низькому рівні.

У листопаді 2021 року повідомлялося про те, що світове виробництво вина впаде до одного з найнижчих показників за всю історію через сувору погоду, яка пошкодила виноградники в основних виноробних регіонах Європи.

У липні 2023 року повідомлялося про те, що найпопулярніші вина у світі можуть назавжди зникнути. Дослідження показало, що бідний грунт та недостатні опади є найбільшою загрозою для галузі.

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