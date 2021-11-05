Погодні умови "значно вплинули" на виробництво вина в Італії, Іспанії та Франції, що призвело до "надзвичайно низьких" обсягів випуску.

Світове виробництво вина впаде до одного з найнижчих показників за всю історію через сувору погоду, котра пошкодила виноградники в основних виноробних регіонах Європи.

Про це заявили в Міжнародній організації виноградарства і виноробства (OIV), пише The Guardian.

Зокрема, погодні умови "значно вплинули" на виробництво вина в Італії, Іспанії та Франції, що призвело до "надзвичайно низьких" обсягів випуску, зазначили в OIV.

Так, згідно з даними з 28 країн, які становлять 85% світового виробництва в 2020 році, OIV оцінила світове виробництво в 2021 році на рівні 247,1-253,5 мільйони гектолітрів (один гектолітр еквівалентний 100 літрам або 133 стандартним пляшкам, - УНІАН).

Зазначається, що це буде третій рік поспіль, коли обсяг виробництва буде нижчим за середній і наблизиться до рівня 2017 року (248 млн гектолітрів), що є найменшим показником за шість десятиліть.

Падіння виробництва в Італії, Іспанії та Франції, найбільших у світі виробників вина, перевищить прогнозований обсяг виробництва в південній півкулі планети. Так, у Європейському союзі виробництво вина впаде на 13% у порівнянні з минулим роком, до 145 млн гектолітрів.

Виноградники Західної Європи постраждали від весняних заморозків, у той час, як французькі виробники також пережили сильні дощі, град і мільдью (або борошниста роса, одна з найпоширеніших і небезпечних хвороб винограду, - УНІАН).

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У південній півкулі сприятлива погода повинна дозволити високий обсяг виробництва в основних країнах-виробниках, за винятком Нової Зеландії, повідомляє OIV. Загальний обсяг виробництва в південній півкулі за прогнозами становитиме рекордні 59 млн гектолітрів, що на 19% більше, ніж торік.

Виробництво вина в США зросте на 6% у порівнянні з минулим роком, до 24,1 млн гектолітрів. При цьому літня посуха в деяких регіонах утримає обсяги нижче середнього за п'ять років.

При цьому очікується, що в розпал дефіциту попит відновиться до рівня, близького до допандемійного.

За словами керівника OIV Пау Рока, якщо винороби відносно добре адаптувалися до кризи Covid-19 минулого року, то тепер вони "зіштовхнулися з набагато більшою проблемою, ніж пандемія: зміною клімату". За його словами, несприятливі погодні явища відбуваються все частіше.

Як повідомляв УНІАН, світове споживання вина в 2020 році знизилося на 3% в порівнянні з 2019 роком, досягнувши мінімуму з 2002 року. При цьому виробництво вина у світі торік в порівнянні з 2019 роком зросло на 1%, до 260 млн гектолітрів.

Зниження споживання вина у світі відбулося через обмеження роботи барів та ресторанів, зменшення числа туристичних поїздок в період пандемії коронавірусу.

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Автор: Олександр Топчій