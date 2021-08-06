До кінця 2021 року рівень виробництва має становити від 32,6 млн до 35,6 млн гектолітрів.

У 2021 році виробництво французького вина знизиться на 24-30% і буде на історично низькому рівні.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Міністерство сільського господарства Франції.

За інформацією видання, до кінця 2021 року рівень виробництва становитиме від 32,6 млн до 35,6 млн гектолітрів.

Читайте такожУ Франції через рекордні заморозки за останні 30 років масово гинуть виноградники (фото)Причина падіння виробництва - весняні заморозки, які завдали нищівного удару по виноградниках.

Навесні під час заморозків Бургундія, долина Рони та центр були найбільш ураженими районами.

Постраждали ранні сорти винограду, такі як Шардоне, на відміну від пізніх сортів, таких як Уні Блан.

Волога погода в липні також вплине на падіння виробництва. У центрі, на південному заході, в Провансі та в долині Рони цвітіння винограду відбувалося у вологих або холодних кліматичних умовах, що спричинило опадання квітів або молодих ягід.

Ця погода в поєднанні з сильним ростом бур'янів також сприяла появі таких хвороб, як пероноспороз і борошниста роса.

Крім того, в середземноморських виноробних районах триває посуха і якщо вона продовжиться це також може зменшити виробництво.

Заморозки в Європі

15 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Європі палять багаття, щоб захистити виноградники від заморозків.

У квітні 2021 року Франція зіткнулася з аномальними заморозками, які зачепили 80% виноградників країни.

Під погодний удар потрапили регіони Бордо, Бургундія, Шампань, Прованс і долини Рони та Луари.

Автор: Олена Коваленко