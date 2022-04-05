У окупантів залишилися ті ж самі звички, які були 100 років тому, зазначив очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що у Запорізькій області окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку та матеріали для посівної.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Такі факти є, вже пару тижнів така ситуація. Я б тут розділив територію нашої області на кілька регіонів. Перше - це там, де ведуться бойові дії і, відповідно, не можна проводити ніяких сільськогосподарських робіт. Є території, де вони велися, чи стояли війська, чи обстріли були і, відповідно, люди, коли виходять на роботи, кілька випадків вже було, коли підірвалися на касетних снарядах, і там ускладнена ситуація і небезпечна для життя. І третя історія - те, що масове пограбування іде… Тобто крадеться техніка (сільськогосподарська, для посівної - УНІАН) досить масово, крадеться посівний матеріал", - сказав Старух.

Він додав, що окупанти продають награбоване на тимчасово окупованих територіях на сході України.

"Але вони, знаєте, в одному місті крадуть, а в другому місті потім продають… Тобто займаються "зароблянням" грошей… Це крадії. Є випадки і багато, коли різні добрива крадуть. Один з фермерів великих розповідав, що вкрали все, залишили саме дешеве. Тобто люди розуміють, що роблять. Відповідно забирають найдорожче, потім продають, тому що звичайно, що на окупованій тимчасово території ускладнений вивіз збіжжя, і матеріалів для обробки, і добрив", - зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Старух провів історичні паралелі поведінки окупантів в Україні сьогодні з діями більшовиків в Українській народній республіці на початку 20 століття.

"Мені це (викрадання техніки та матеріалів для посівної - УНІАН) нагадує 1917-18 роки, першу "більшовицьку хвилю", коли вони зайшли в Україну, тоді в Українську народну республіку, вкрали всі паротяги, вугілля... Тобто мені нагадує усе це той період, коли йшов пограбунок всього, що можна вкрасти, що "погано лежить". Звички не змінились: 100 років пройшло, а звички залишились ті самі", - підсумував Старух.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в українську державу.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Маріуполь, Суми, Чернігів та Миколаїв.

23 березня заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що посівна кампанія в України розпочалася на 2% українських угідь.

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