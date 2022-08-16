У Стамбулі 22 липня було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.

У Міністерстві інфраструктури оцінили можливості включення Миколаївського порту до "зернової угоди" з експорту українського збіжжя.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

"Ми хочемо, щоб усі наші порти працювали, у тому числі у Миколаївському регіоні, проте це, безумовно, залежить від воєнної ситуації. На даний час з точки зору безпеки ми не можемо цього робити", - зазначив він.

При цьому, за словами заступника міністра, з технічної точки зору Миколаївський порт готовий до здійснення агроекспорту.

"Є певне руйнування інфраструктури, але не критичне для агроекспорту. Якщо буде воєнна ситуація дозволяти, ми вийдемо з ініціативою, яку, сподіваємось, підтримає ООН. Працювати технічно порт готовий", - наголосив Васьков.

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

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