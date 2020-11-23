Врожай кукурудзи у 2020 році вперше за останні роки становитиме менш як 30 мільйонів тонн.

Станом на 19 листопада аграрії зібрали 24,5 мільйона тонн кукурудзи з площі 4,7 мільйона га, що є найнижчим показником з 2016 року.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

"Загалом аграрії планують прибрати кукурудзи з 5,451 мільйона га. За нинішнього рівня врожайності аграрії можуть ще зібрати близько 4 мільйонів тонн кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, врожай кукурудзи у 2020 році вперше за останні роки становитиме менш як 30 мільйонів тонн. У 2019 році врожай кукурудзи становив 35,88 мільйона тонн.

"Суттєве зниження врожаю української кукурудзи стало фактором формування світової ціни на цю культуру. Водночас збиральні роботи в Україні по кукурудзі та сої ще не завершені. Тож остаточні висновки з обсягу врожаю кукурудзи в Україні можна буде зробити після завершення збиральних робіт", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна.

Низка депутатів зареєструвала законопроект, яким пропонується встановити державне регулювання цін на зернові культури.

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Автор: УНІАН