Станом на кінець серпня було практично завершено збирання ранніх культур, їх намолочено 33 млн тонн.

Цьогоріч врожайність ранніх зернових перевищила рекордний показник 2021 року. Про це йдеться в Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді від Національного банку України.

"Станом на кінець серпня практично завершено жнива ранніх культур: намолочено 29 млн тонн зернових та 4 млн тонн олійних. Завдяки сприятливій погоді врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік. Однак вологе літо позначилося на якості зерна", – зазначено в звіті.

Разом з тим кращою, ніж у минулому сезоні, була й ситуація в овочівництві. Оскільки зростало виробництво овочів борщового набору; відновилося вирощування кавунів, зокрема за рахунок нарощування площ у контрольованих Україною південних, а також західних та центральних регіонах.

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Проте, як йдеться в огляді, сезонно послабилися показники обсягів виробництва свинини та сирого молока. Скорочення пропозиції сировини стримувало молоко- та м'ясопереробку.

Також сезонно зростало виробництво борошна, проте подальше його нарощування стримувалося браком якісної сировини.

Експорт зерна попри перешкоди

Із середини липня "зерновий коридор" заблоковано за сприяння російських окупантів. Тому Україна напрацьовує альтернативні шляхи агроекспорту.

Зокрема, українське зерно почали експортувати через хорватські порти.

А в серпні Україні попри всі перешкоди вдалось збільшити експорт агропродукції до 4,3 млн тонн, це на 16% більше за липневий показник.

Найбільш результативним каналом залишаються річкові порти Дунаю, завдяки яким було перевезено 64% обсягів експорту в серпні.

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