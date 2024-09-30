Зазначається, що картоплю навіть почали завозити в Україну.

Овочі в Україні продовжують дорожчати. Ціни на картоплю летять вгору через чутки про можливий дефіцит овоча високої якості.

Аналітики EastFruit повідомили, що попри розпал сезону, в Україну почали завозити картоплю з Польщі та Литви. Зазначається, що минулого тижня оптові ціни на цей овоч перебували на рівні 17-20 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше - 14-18.

Також продовжують дорожчати морква, яка піднялася з 12-15 грн/кг до 15-20, і цибуля - нижня цінова межа піднялася з 10 до 12 грн/кг. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавався буряк - верхня цінова межа піднялася з 13 до 14 грн/кг.

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При цьому ціни на капусту, що різко підскочили на початку минулого тижня, ближче до вихідних впали - з 22-23 до 19-20 грн/кг. Крім того, огірки знову дорожчають, при цьому ціна вже в 2 рази вища, ніж рік тому. Минулого тижня цей салатний овоч продавали оптом за ціною 48-50 грн/кг, хоча тижнем раніше його віддавали по 34-45.

Падає ціна на солодкий перець - з 45-65 до 40-55 грн/кг. Ціна на кабачок підвищилася з 13-15 до 15-20 гривень за кілограм, а ось ціни на баклажан знизилися з 30-32 до 20-27 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ціни змінилися різноспрямовано. Наприклад, дорожчає груша. Фрукт фермери віддавали минулого тижня по 30-80, хоча тижнем раніше грушу продавали по 25-50 грн/кг. Нектарин подешевшав з 70-75 до 60-70 грн/кг, а персик подорожчав з 50-60 до 60-70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз на жовтень

В Україні ціни на продукти можуть зрости ще більше, зокрема, на овочі та молочні продукти.

За словами голови економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціни на овочі залежатимуть від ситуації з електроенергією - якщо сховища залишаться без світла, овочі псуватимуться, що різко знизить пропозицію і спровокує зростання цін.

При цьому в Асоціації виробників молока вважають, що з другої половини вересня знову подорожчає молочна сировина через високий попит і збільшення витрат на логістику.

Також з початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5-10%, а надалі ціни знову можуть переглянути.

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